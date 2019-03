Mensenketting voor het klimaat... met 15 deelnemers Leen Belpaeme

15 maart 2019

19u09 0 Oostende Er waren heel wat acties in ons land voor het klimaat. In Oostende was er geen mars met leerlingen, maar Johan Bultiauw van Climaxi Oostende had wel opgeroepen om een menselijke ketting te vormen op het Zeeheldenplein. Slechts 15 mensen trotseerden uiteindelijk de gure wind om deel te nemen.

In het oorspronkelijke plan was het de bedoeling om het Wapenplein maar dat plan werd al snel afgevoerd door de weersomstandigheden. Ook de mensenketting werd echter geen succes. Een ontgoocheling voor de initiatiefnemer. “We voelen al de extremiteiten van het weer. De zeespiegel zal veel meer stijgen dan waar we op voorbereid zijn. Bij de Sinterklaasstorm zagen we al dat er in Mariakerke weinig overschot was. Ik ben teleurgesteld over de opkomst, maar we hebben toch een ‘coljeetje’ kunnen maken in plaats van een ketting”, zegt Johan Bultiauw. Twee deelnemers hadden al deelgenomen aan de mars in Brussel. “We lazen op de trein over het initiatief in Oostende en wilden graag eens langskomen uit sympathie. Het is jammer dat zo weinig mensen waren, maar er was al veel volk op de been in Brussel. Het weer en het feit dat veel mensen al naar Brussel zijn geweest zal er wel iets mee te maken hebben”, vertellen leerkracht Kathleen Bruneel en oud-leerkracht Christine Vandecasteele. Ze wilden graag het symbolische punt van de jongeren steunen. “Het thema houdt ons sowieso wel bezig. Verschillende van mijn leerlingen in het Godelievecollege in Gistel hebben al gespijbeld om deel te nemen aan de marsen. De school keurt dit af, maar dat vind ik ook goed. Doordat het niet mag komt de boodschap nog sterker over.”