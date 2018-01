Menselijke resten gevonden bij wegenwerken 20 januari 2018

Wegenwerkers hebben gisteren rond 13.40 uur menselijke resten blootgelegd in de Sint-Paulusstraat in Oostende. De politie kwam ter plaatse en liet de resten onderzoeken. "Het gaat waarschijnlijk om overblijfselen van een oude begraafplaats, die er tot 1795 lag. Het gaat dus om een archeologische vondst. De stedelijke archeologische dienst onderzoekt de zaak verder", zegt Carlo Smits van de politie. Het is niet de eerste keer dat er menselijke resten worden gevonden bij graafwerken in de buurt van de Sint-Paulusstraat. (BBO)