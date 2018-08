Melody Makers viert verjaardag met Wendy Van Wanten 30 augustus 2018

02u35 0

De vereniging Melody Makers Oostende vzw viert op 9 september haar 20ste verjaardag. En dat pakken ze groots aan met een concert in het Kursaal van Oostende. Naast traditionele hafabra-instrumenten zorgen keyboards, gitaar, accordeon en viool ervoor dat er een grote verscheidenheid van muzikale genres gebracht kunnen worden. Dit alles onder de leiding van de voorzitter-dirigent Jean-Pierre Severens. Op het programma staan nummers uit het rijke repertoire van de Melody Makers. Voor de gelegenheid komt Wendy Van Wanten langs als special guest. Daarnaast mag het publiek natuurlijk ook de vaste muzikant-zangers en zangeressen verwachten. Iedereen welkom op 9 september in het Kursaal van Oostende vanaf 15 uur. Een ticket kost 11 euro en is te verkrijgen via www.kursaaloostende.be. (LBB)