Melinda FM nodigt luisteraars uit voor eindejaarsdrink in nieuwe studio Bart Boterman

28 december 2018

16u11 0 Oostende De lokale radiozender Melinda FM nodigt op zondagnamiddag alle geïnteresseerde luisteraars uit voor een bezoek aan de nieuwe studio in de Torhoutsesteenweg in Leffinge. “Luisteraars kunnen de deejay live bezig zien tijdens de uitzending van de Slow top 100. Er zijn hapjes en drankjes voorzien”, zegt Chris Schoutteet, de voorzitter van Melinda FM.

Radio Melinda liet in het voorjaar de bekende stacaravan langs de ‘kromme elleboog’ achterwege. De studio verhuisde naar de bovenverdieping van het naastgelegen CGS Car Cleaning van voorzitter Chris. Radio Melinda werd Melinda FM en er is heel wat professionalisering doorgevoerd, met de nieuwste apparatuur en veel betere geluidskwaliteit.

“We zijn opnieuw mee met onze tijd en dat hadden we nodig. Ook ons muziekaanbod is met een verruiming bezig: niet enkel Nederlandstalige muziek maar ook klassiekers uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Binnenkort misschien zelfs een vleugje hardrock”, zegt voorzitter Chris. Hij is de kleinzoon van Gentiel Schoutteet die Radio Melinda in 1979 oprichtte, als piratenzender in Snaaskerke. Chris voelde zich verplicht aan zijn grootouders om hun werk verder te zetten.

“Nu we op opnieuw op volle toeren draaien, is dit het ideale moment om onze trouwe luisteraars kennis te laten maken met onze vernieuwde radio. Iedereen is welkom tussen 12 en 19 uur, tijdens de uitzending van de Slow top 100. Er zijn hapjes en drankjes voorzien”, besluit Chris.

Melinda FM is te vinden op 107.8 FM en in de Torhoutsesteenweg 4 in Leffinge.