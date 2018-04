Meisje (17) te bang om nog te rijden na botsing tijdens rijles 11 april 2018

02u44 0 Oostende Na het zware ongeval met een 52-jarige fietser weet M.S. (17) uit Oostende niet of ze het wel nog aandurft om met de auto te leren rijden.

Tijdens haar zesde rijles, met haar mama als begeleider, kwam het maandag rond 17 uur in de Ankerstraat in Oostende tot een botsing met een fietser die uit een parking kwam gereden. De man verkeerde even in levensgevaar en liep een bekkenbreuk, een been- en heupfractuur, een hoofdwonde en schouderletsel op.





Niet in fout

M.S. kon de aanrijding niet voorzien, gezien de fietser onzichtbaar was door een geparkeerde mobilhome en uit een inrit van een parking kwam, waar eenrichtingsverkeer geldt zonder uitzondering voor fietsers. Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar en werd gisteren voor de eerste keer geopereerd. "We reden nog geen dertig per uur, maar de fietser botste aan wellicht even hoge snelheid tegen de zijkant van de motorkap. We ontfermden ons meteen over de man. De politie vertelde mij dat ik niet in fout was, maar dat neemt niet weg dat ik iemand levensgevaarlijk verwondde. De beelden flitsen soms nog door mijn hoofd. Ik hoop dat die man volledig kan herstellen en wil hem hoe dan ook nog sprekn om hem een hart onder de riem te steken. Voorlopig weet ik niet of ik wel nog achter het stuur durf kruipen. De politie heeft me aangeraden om niet te lang te wachten zodat de schrik niet blijft, maar voorlopig staat de auto aan de kant. Ik ben enorm bang om opnieuw iemand aan te rijden", besluit de 17-jarige bestuurster. (BBO)