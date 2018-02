Meeste streekproducten van Vlaanderen vind je in Oostende 07 februari 2018

02u36 0 Oostende Met ook de Filet d'Anvers van het rood ras van West-Vlaanderen, de gekapte vloerpistolet en de West-Vlaamse splitwafels erbij telt Oostende nu elf erkende streekproducten. Geen enkele Vlaamse stad of gemeente doet beter.

Drie keer per jaar komt de Beoordelingscommissie Vlaamse Streekproducten samen om de erkenningsaanvragen door te nemen. De uiteindelijke toekenning gebeurt door de sectorgroep Streekproducten van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Gisteren werden zes nieuwe Vlaamse streekproducten erkend: allen uit West-Vlaanderen, waarvan drie uit Oostende. De gekapte vloerpistolet wordt gemaakt door bakkerij Decock in Oostende. Het is een rond broodje met een 'kap' in het midden, gebakken in een hete oven met stenen vloer. De Filet d'Anvers van Deschildre Streekproducten is een typisch Belgisch product met een lange geschiedenis. De West-Vlaamse splitwafels worden gemaakt door Brood- & Banketbakkerij Vanheste Dirk in Oostende. Verder in onze regio kreeg ook de Houtlandse koffie van Koffie Torenhof in Eernegem-Ichtegem een erkenning. (LBB)