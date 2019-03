Meervoudig brandstichter die zelf brandweer belt en helpt blussen, riskeert 2 jaar cel Bart Boterman

15 maart 2019

15u21 0 Oostende Een 26-jarige man uit Lichtervelde hangt 2 jaar cel boven het hoofd voor vier feiten van brandstichting, onder meer in de nacht van 27 op 28 oktober in de gebouwen van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis in Oostende. Beklaagde Andy M. belde telkens zelf de hulpdiensten. Drie keer hielp hij mee blussen, maar de laatste keer liep hij tegen de lamp.

“Hij werd opgepakt in de nabijheid van het Sint-Jozefziekenhuis toen er brand was uitgebroken. Er werden liefst negen brandhaarden gevonden. Hij was de melder van de brand, maar gedroeg zich verdacht en was tevens stomdronken. Initieel ontkende de beklaagde, maar zijn vriendin praatte hem tijdens een verhoor aan de galg”, opende de procureur het proces. Het leegstaande Sint-Jozefziekenhuis werd de voorbije jaren vaak geteisterd door brandstichting, maar dit keer bleef de impact beperkt en was het vuur wel snel onder.

“Voorts moet hij zich nog verantwoorden voor een brand van een stapel isolatiemateriaal in Lichtervelde in juli vorig jaar, een haagbrand in Torhout op 15 september en de brand van papier en karton op zijn eigen koer, de dag voordien. De beklaagde was telkens zo vriendelijk om te helpen blussen”, sprak de procureur vrij ironisch. Drie keer op de juiste plaats op het juiste moment kon nog toeval zijn, maar de vierde keer in het ziekenhuis werd de man opgepakt. Sindsdien zit hij nog steeds in voorhechtenis. Enkel de brandstichting van het isolatiematerieel ontkent hij nog.

“Volgens het psychiatrisch verslag lijdt de man niet aan pyromanie, maar heeft hij wel een grote fascinatie voor vuur. Hij vatte ook een opleiding voor vrijwillig brandweerman aan, maar werd niet geschikt bevonden”, aldus de procureur, die twee jaar opsluiting vroeg.

Alcohol en intrafamiliale problemen

“Mijn cliënt kende een moeilijke jeugd en net zoals zijn ouders heeft hij een alcoholproblematiek. De brandstichting in Oostende was een schreeuw om hulp”, pleitte de advocaat van Andy M. “Zijn echtgenote en kinderen waren geplaatst in Ten Anker door intrafamiliale problemen. Hij kon de situatie niet de baas. Alles vloeit voort uit een sociale problematiek. Een begeleiding voor zijn problemen zal meer uithalen dan de gevangenis”, aldus de raadsman. De procureur had eerder al een celstraf met uitstel onder strikte begeleidingsvoorwaarden gesuggereerd.

“Ik heb spijt van mijn daden en wil mijn leven herpakken om voor mijn vrouw en kind te zorgen. Stuur mij niet naar de gevangenis”, nam de beklaagde zelf nog het woord.

Vonnis op 5 april.