Meer vrijheid voor honden op alle Oostendse stranden Leen Belpaeme

19 maart 2019

15u37 32 Oostende Het Stadsbestuur van Oostende heeft beslist om honden meer vrijheid te geven op het strand. Voortaan zijn honden welkom op alle stranden en ook het tijdstip waarop ze op het strand mogen werd fors uitgebreid.

Oostende heeft het reglement in verband met honden op het strand veranderd. De toegang met honden op het strand is voortaan volledig vrij vanaf 1 oktober tot en met 31 maart. Honden blijven welkom op het strand in de maanden april, mei, juni en september vóór 10 uur en na 18.30 uur. Tijdens de maanden juli en augustus zijn honden toegelaten vóór 10.00 uur en na 20 uur. Honden mogen vrij rondlopen op het strand behalve op het Sportstrand en in het gebied tussen de Westlaan en de grens met de gemeente Middelkerke. Dat is immers een natuurgebied met veel waadvogels die opgeschrikt zouden worden . De eigenaar van de hond moet steeds de loslopende hond in bedwang kunnen houden. De openbare orde mag niet verstoord worden. “Door honden meer vrijheid te geven kunnen ook hun baasjes voortaan volop genieten van onze kustlijn”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).