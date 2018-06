Meer dan 350 Vespa's verkennen de strekdam 04 juni 2018

Zag u zaterdag ook opvallend veel Vespa's rijden in Oostende? Dat is geen toeval. Vespa Club Oostende (VCO) hield haar tweejaarlijkse Vespatreffen op het domein Duin en Zee. Niet minder dan 355 'Vespisten' uit zeven landen gingen in op de uitnodiging. De dag werd afgesloten met een paraderit onder politiebegeleiding met als hoogtepunt een ritje op de oostelijke strekdam.





"Voor velen is rijden aan de kust, met de Noordzee op de achtergrond, een bijzondere ervaring. Een ritje op de strekdam, die een uniek zicht biedt op de skyline van Oostende, is nog extra speciaal. Zelfs voor ons, Oostendenaren, is dit een kans die je niet elke dag krijgt", vertelt voorzitter Manu Mommerency.





(LBB)