Mediamarkt wil naar Torhoutsesteenweg UNIZO HERINNERT STAD AAN BELOFTE 'GEEN NIEUWE PUBLIEKSTREKKERS' LEEN BELPAEME

17 mei 2018

02u45 0 Oostende Winkelketen Mediamarkt heeft een socio-economische vergunning aangevraagd om haar vestiging in de Searena te verhuizen naar de Torhoutsesteenweg. De keten zegt verschillende locaties op het oog te hebben in de drukke straat. Ondertussen vreest Unizo voor extra fileleed.

De files in de Torhoutsesteenweg blijven een probleem in Oostende. Toch bevestigt winkelketen Mediamarkt dat ze graag haar Oostendse winkel wil verhuizen naar deze zone. "We hebben inderdaad concrete plannen om te verhuizen", bevestigt woordvoerster Janick De Saedeleer. Er is momenteel een socio-economische vergunning ingediend voor een locatie, maar er zou weliswaar geen overeenkomst zijn met de eigenaar van de gronden. Die heeft ook een vergunning aangevraagd voor een andere winkel waarmee er wel een contract werd afgesloten. Volgens Mediamarkt wordt er over verschillende locaties onderhandeld, allemaal in de Torhoutsesteenweg. "Er is nog geen concrete locatie, maar we zijn op zoek naar een gunstigere locatie dan waar we nu gevestigd zijn." De keten had eerder al plannen om samen met Decathlon een winkelpand te bouwen op de site van de voormalige Oostendse hallen, maar dat kwam niet van de grond.





"Dichter naar centrum"

Unizo maakt zich ondertussen zorgen dat de komst van de multimediawinkel het fileleed enkel maar zal verhogen. "We willen de Stad Oostende herinneren aan de belofte die ze zeven jaar geleden maakte om geen nieuwe publiekstrekkers meer te vergunnen langs de Torhoutsesteenweg omdat de impact van al die baanwinkels veel te groot is om een vlotte doorstroming naar de échte handelskern te kunnen garanderen. De Oostendse handelaars en inwoners zijn het fileleed vandaag langs de Torhoutsesteenweg kotsbeu, extra files creëren zou absurd zijn. Het is de rol van Stad Oostende om winkelketens dichter naar het centrum te begeleiden in plaats van akkoord te gaan met een locatie aan de verre rand waar toegangswegen steeds meer dichtslibben" zegt Stijn Van den Abbeele, voorzitter UNIZO Oostende.





Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte kan de stad de vergunning weliswaar niet weigeren als er een positief advies komt van de Vlaamse overheid. "De vergunning wordt aangevraagd bij de Vlaamse administratie en wij moeten dan finaal beslissen op basis van het advies dat gegeven wordt. Als zij positief adviseren kunnen wij niet weigeren. Volgens de Europese regelgeving is het niet aan de steden om een of andere winkel te beschermen. Er geldt een vrije markt", aldus de burgemeester. Over de extra auto's maakt hij zich geen zorgen. "Ik kan enkel vaststellen dat ondanks de file mensen nog altijd naar daar trekken. Het type winkel kan je ook met andere vervoersmiddelen bereiken."