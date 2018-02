Maudlin presenteert album 'waar de Noordzee doorheen stroomt' 17 februari 2018

02u33 0 Oostende Maudlin heeft een nieuw album uit: 'Sassuma Arnaa'. Daarmee trekken Jasper Bullynck, Kris Vannecke, Ken Verleye, Davy Vandenbroecke en Davy De Schrooder veeleer de kaart van het genre 'progressive'.

'Sassuma Arnaa' is de opvolger van 'A sign of time' uit 2013. "Het werd een heel persoonlijk album, waar de zee doorheen ebt en door alle nummers stroomt. Elk bandlid groeide namelijk op minder dan 2 kilometer van onze geliefde Noordzee op", vertellen de bandleden. Jasper Bullynck was eerder actief bij Oscar & The Wolf en Davy Vanden Broecke bij The Spectors. De liefde voor ruwe gitaarmuziek vormt de lijm van de band. "Om het gevoel van het concept perfect vast te leggen, bleek de zandbodem van onze eigen stad de uitgelezen plek, met de meest passende sfeer. Samen met Serge Feys sloten we ons op in de kelders van de opnamestudio van De Grote Post." Ook Matt Bayles, bekend van zijn werk voor onder meer Mastodon, en Frederik Dejongh werkten aan de productie mee. Met dit nieuwe album is Maudlin klaar om de Europese podia te bestormen. Eerder werkte de band ook al mee aan het compilatie-album 8400, waar ook andere Oostendse bands hun talent tonen. De releaseshow van Sassuma Arnaa staat gepland op vrijdag 23 februari om 20.30 uur in De Grote Post. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.degrotepost.be. (TVA)