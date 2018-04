Matthew Dawn tovert met graffiti JONG TALENT OP ENSORINSTITUUT DANKZIJ 'THE CRYSTAL SHIP' LEEN BELPAEME

04 april 2018

Oostende The Crystal Ship begint opnieuw te leven in Oostende nu op verschillende plaatsen nieuwe werken tevoorschijn komen. Een van de eerste werken die klaar zijn, is dat van Matthew Dawn aan de zijmuur van het Ensorinstituut.

Op de muren van het Ensorinstituut zullen na deze editie van The Crystal Ship maar liefst drie grote muurschilderijen prijken. Dit jaar komen er twee bij en tijdens een eerdere editie werd al een muur aangepakt. Matthew Dawn ging aan de slag aan de kant van de Sint Janskerk en creëerde een figuur met een papieren kroon. "Dit is de derde in een reeks waarmee ik bezig ben. Het idee is ontstaan nadat vorig jaar een video van mij viraal is gegaan met twee miljoen views. Wat zijn de slechte en goede kanten om plots in de spotlight te staan?", licht de kunstenaar toe.





3D-tekenen

Dawn woont in Mechelen, maar studeerde Digital Arts en Entertainment aan Howest. "Ik wou eerst architect worden, maar toen begon ik videospelletjes te spelen: dit wou ik ook kunnen maken. Ik leerde er 3D-tekenen en special effects creëren. Zeven jaar geleden had ik voor het eerst een spuitbus in mijn handen en daar ben ik in verder gegaan. Ik ben ondertussen vier jaar fulltime bezig met kunst." Matthew Dawn is al drie jaar betrokken bij The Crystal Ship. Sinds vorig jaar begeleidt hij het jonge talent. "We roepen jonge creatievelingen op hun ontwerpen in te sturen. We hebben 20 jongeren gekozen om enkele workshops te volgen. Zij leren om hun ontwerp te maken en met graffiti te werken op een grote muur. Uit al dat talent hebben we één iemand gekozen die ook een muur mag aanpakken en ik zal haar daarin verder begeleiden."





Eer

Dat hij ook zelf een muurschilderij mocht maken, is een eer. "Het is een bevestiging voor mijn werk dat ik tussen dit rijtje van internationale kunstenaars mag staan." Ondertussen valt er steeds meer te zien. Op de zijgevel van Ruben's Hotel werd een reddingsvest geschilderd als ode aan de mensen die hun leven lieten op zee. De locatie in de zijstraat van de Visserskaai kijkt toepasselijk uit op de zee.





Er zijn ook al verschillende kleine interventies. Johannes Verschaeve bevestigt zijn kleine kijkgaten op gevels, terwijl Jaune met zijn kleine vuilnismannetjes verder Oostende blijft veroveren. Nieuw dit jaar is Oak Oak, die bestaande situaties gebruikt om ludieke afbeeldingen te maken. Dat is onder meer al het geval in de Wittenonnenstraat met een bloembak of in de Visserskaai met een paaltje dat wat meer tot de verbeelding spreekt. Jaune en Oak Oak werkten ook al samen, wat tot een leuk resultaat heeft geleid in de Frère Orbanstraat.