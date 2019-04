Massa volk voor opening grotere Aldi Leen Belpaeme

03 april 2019

17u22 0 Oostende Woensdag opende de volledig vernieuwde Aldi in Oostende aan de Alfons Pieterslaan feestelijk de deuren. Het werd meteen een overrompeling.

De renovatie- en uitbreidingswerken lopen al sinds vorig jaar. Aangezien de uitbreiding zich achteraan het gebouw bevond, konden de grootste verbouwingswerken gebeuren zonder dat de klanten hinder ondervonden. De afgelopen twee maanden werden de laatste werken uitgevoerd en bijgevolg was de winkel sinds februari even dicht. De winkel is nu uitgebreid van 700 naar 1000 vierkante meter. De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar. Er is een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. “Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit”, zegt Patrick Decock, Managing Director van de regionale hoofdzetel in Roeselare. “Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht.”