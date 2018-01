Marinus zet vergeten kapersgeschiedenis in de kijker 26 januari 2018

02u43 0 Oostende Acteur Sebastien Dewaele en muzikant Peter Bultink brengen een try-out van Marinus. Hiervoor duiken ze in de vergeten Oostendse kapersgeschiedenis.

"Peter Bultink stootte op een boekje, 'Flamand des Vagues' van Jan Van Dorp, over het Oostendse kapersleven in de 17de en 18de eeuw. Het Kanaal en de Noordzee waren het strijdtoneel van 'mannen met baarden', en Oostende was een kosmopolitische vrijhaven, gekeerd naar die zee", vertelt Sebastien Dewaele.





Terwijl heel wat bekende kapers uit Frankrijk en Nederland als nationale helden worden geëerd, zijn de Oostendse kapers een voetnoot in de geschiedenis. "Wist je dat Piet Hein stierf door een kogel van een Oostendse kaper? En dat de legendarische Franse kaper Jean Bart door een Oostendenaar werd bevrijd uit een Engelse gevangenis? Jan Van Dorp heeft alle heldendaden samengevoegd in één persoon en wij vertellen dat verhaal met muziek tussenin."





De acteur met Oostendse roots deed heel wat opzoekingswerk voor de nieuwe voorstelling. "De geschiedenis moet in je buik zitten om ze te kunnen vertellen. Het is belangrijk dat we dit doorgeven." Een huiskamerfestival is ideaal voor een try-out. "Het publiek staat meer open en is eerlijker, omdat het weet dat de voorstelling nog niet af is." (LBB)