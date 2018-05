Marinier krijgt na 100 jaar naam OOSTENDE VOOR ANKER HERDENKT RAID VINDICTIVE TIJDENS WO I TIMMY VAN ASSCHE

11 mei 2018

02u47 0 Oostende Een eerste hoogtepunt tijdens Oostende Voor Anker: de raid van het Britse marineschip HMS Vindictive op de haven is herdacht. Op de stedelijke begraafplaats kreeg een overleden bemanningslid na honderd jaar eindelijk een naam.

Maritiem festival Oostende Voor Anker herdenkt de honderdste verjaardag van de 'blokkeringsraid' op de Oostendse haven. Nadat een eerste poging mislukte, werd in de nacht van 9 op 10 mei 1918 een tweede raid ondernomen om Duitse duikboten niet langer te laten uitvaren. Her Majesty's Ship Vindictive verliet de haven van Dover, gevuld met 200 ton beton. Ter hoogte van beide staketsels namen Duitse machinegeweren het schip onder vuur. De Vindictive werd geraakt aan de schroef en werd stuurloos. Uiteindelijk zou het vastlopen aan het oosterstaketsel en mislukte de missie. De Britten telden acht doden, tien vermisten en 29 gewonden.





Logboeken

Op het oosterstaketsel vond gisteren een traditionele hulde plaats bij de boeg. Walter Godsal, neef van de tijdens de raid gesneuvelde commandant Alfred Godsal, speechte recht uit het hart. "Het is mooi dat Oostende deze gebeurtenis blijft herdenken. Ik hoop dat het niet stopt bij deze honderdste plechtigheid." Het opvallendste moment vond plaats op het kerkhof in de Stuiverstraat. Daar kreeg een graf, tot voor kort toegekend aan een onbekende soldaat, na honderd jaar alsnog een naam. Het zogenaamde 'Commemorations Team' van de Britse overheid is immers nog steeds actief met het identificeren van oorlogsslachtoffers. Een complexe analyse van logboeken, getuigenissen, brieven en militaire documenten leidde naar Charles McDonald, die als 38-jarige stoker op de Vindictive om het leven kwam tijdens de raid. Er werd geen familie van de man gevonden. "De Britten appreciëren de manier waarop wij de gesneuvelden eren", stelt schepen Martine Lesaffre (Open Vld). "We mogen niet vergeten wat hun acties tijdens WO I betekenden, het blijft van groot historisch belang." Hubert Rubbens van Oostende Voor Anker beaamt. "Het gebeurt zelden dat een onbekende soldaat alsnog een naam krijgt. Bovendien is de herdenking belangrijk, omdat er tijdens de Eerste Wereldoorlog niet zo heel veel actie op zee plaatsvond."





Mercator

Vandaag gaat Oostende Voor Anker haar tweede dag in. "We mogen spreken van een goeie start", stelt Rubbens. "Het was bijvoorbeeld aanschuiven geblazen aan fregat Shtandart. Ook het weer is oké. Niet vergeten dat we vijf jaar geleden te maken hadden met temperaturen van ocharme 7 graden (lacht). Van mij mag het vanaf zondagavond beginnen regenen." Het event loopt dit keer tot aan de Mercator door, ter voorbereiding op 2019. Dan wordt de expeditie van het beroemde zeilschip naar Paaseiland (in 1934-1935) herdacht.





Gauwdieven

Oostende Voor Anker lokte gisteren niet enkel een massa toeristen en kijklustigen, maar jammer genoeg ook gauwdieven. Volgens de politie deed gisteren een drietal bezoekers aangifte van diefstal van hun persoonlijke bezittingen tijdens het evenement. Verdachten zijn niet gekend.