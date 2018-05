Marinekadetten: "Stop met binnenbreken op ons terrein" 03 mei 2018

De Marinekadetten van Oostende zijn de indringers op hun terrein langs de Vuurtorenweg grondig beu.

"Elke week wordt onze omheining wel op een of andere plaats opengeknipt. Om één of andere reden willen mensen in onze bunkers geraken, terwijl er verschillende bordjes met 'Toegang Verboden' hangen. Soms laten ze blikken of flessen drank achter, al hebben we ook al spuiten gevonden", zegt onderofficier Franky Mortelé (23). De Marinekadetten is een jeugdbeweging met een dertigtal leden. Ze houden activiteiten, onder meer met hun drie schepen in het Vuurtorendok, en brengen hun leden op die manier nautische vaardigheden bij. "Maar door de indringers verliezen we handenvol tijd en geld om de omheining telkens op te lappen of te vervangen. In bepaalde bunkers doen we al geen activiteiten meer omdat het er vol ligt met glasscherven. Als we een hindernissenparcours op poten zetten, moeten we eerst zien of er geen scherpe voorwerpen liggen. Enorm frustrerend", gaat Franky verder. De Marinekadetten deden voor de zoveelste keer aangifte bij de politie. Hun terrein op de Oosteroever naast Fort Napoleon is overigens eigendom van Maritieme Dienstverleding Kust (MDK), maar de stad Oostende heeft er erfpacht over. "De herstellingen doen we wel steeds zelf. In het verleden werd ook al verschillende keren ingebroken in onze lokalen, maar sinds we een alarm hebben, is dat gelukkig al een tweetal jaar geleden. Hopelijk houdt het binnendringen op onze terreinen binnenkort ook op", besluit Franky. (BBO)