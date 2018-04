Mariakerkelaan is voortaan voorrangsweg 25 april 2018

02u38 1

Op de gemeenteraad van Oostende werd vanuit N-VA en Groen een dringende vraag gesteld over het invoeren van een voorrangsweg in de Mariakerkelaan.





Dat betekent dat de voorrang van rechts vervalt. Volgens Wouter De Vriendt is hierover ongerustheid bij de bewoners. "Van een sluipweg een voorrangsweg maken is vragen om problemen. Auto's zullen er nu nog sneller rijden. Zeker in het eerste gedeelte met de meeste kruispunten. Er zijn amper snelheidsremmers voorzien."





Volgens schepen Jean Vandecasteele (sp.a) is het net de bedoeling om de veiligheid voor de fietsers te verhogen.





"Er komen maatregelen om het verkeer te vertragen met onder meer wegversmallingen. Na een testfase volgt een heraanleg van de Mariakerkelaan. Wij willen experimenteren met overal voorrang te geven aan de fietsers en de Mariakerkelaan is de ideale straat om dat te testen."





(LBB)