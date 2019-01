Margot Neyskens wordt kabinetschef van burgemeester Bart Tommelein Leen Belpaeme

02 januari 2019

15u55 4 Oostende Burgemeester van Oostende Bart Tommelein stelt Margot Neyskens aan als zijn kabinetschef. Ze was eerder zijn woordvoerder toen hij nog viceminister-president in de Vlaamse regering was. “We waren een goed team in Brussel en zullen dat ook zijn in en voor Oostende”, zegt Neyskens.

Toen Bart Tommelein in 2014 staatssecretaris werd voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee stelde hij Margot Neyskens aan als zijn woordvoerder. Ze werkte toen al vier jaar als communicatiemedewerker en eindredacteur op het Open Vld-partijhoofdkwartier. Neyskens volgde Tommelein naar het Vlaamse niveau wanneer hij het mandaat van viceminister-president en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie overnam in 2016. Ze kreeg er tevens de functie van adjunct-kabinetschef. In 2017 werd ze door journalisten verkozen tot politiek woordvoerder van het jaar. Nu gaat Margot Neyskens aan de slag als kabinetschef van burgemeester Bart Tommelein in Oostende. Ze blijft ook het aanspreekpunt op vlak van communicatie. “We waren een goed team in Brussel en zullen dat ook zijn in en voor Oostende. Ik ben klaar om mijn tanden te zetten in deze nieuwe uitdaging en zal een zo goed mogelijke stuurman zijn voor de kapitein van het schip, burgemeester Bart Tommelein”, aldus de Gentse Margot Neyskens. In Oostende is ze dan ook geen bekend figuur. Alhoewel sommige mensen haar nog zullen herkennen door haar rol van Klaartje in Wittekerke.