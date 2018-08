Man zorgt voor heibel na relatieproblemen 27 augustus 2018

Een 22-jarige man uit Nieuwpoort zorgde vrijdagnacht rond 4 uur voor problemen op het Monacoplein in Oostende. De twintiger had relatieproblemen en koelde zijn woede op een fiets. Hij trapte een wiel kapot en werd daarop aangesproken door omstaanders. De man reageerde bijzonder agressief en kalmeerde ook niet bij aankomst van de politie. Hij werd opgesloten in de cel om te kalmeren en kreeg een proces-verbaal mee naar huis. (SDVO)