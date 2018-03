Man wil taxi niet betalen en vlucht huis binnen 30 maart 2018

02u38 1

De politie diende woensdagnacht rond 1.40 uur tussenbeide te komen in de Torhoutsesteenweg. Een klant liet zich thuis afzetten door een taxichauffeur, maar in plaats van te betalen vluchtte hij zijn woning binnen. De betrokkene wilde in eerste instantie de deur ook niet openen voor de politie. Uiteindelijk werd de taxirit alsnog betaald. (BBO)