Man wil papier en karton kwijt en steekt het dan maar in brand in Vogelzangpark BBO

18 februari 2019

17u34 0 Oostende Iemand dacht maandagnamiddag makkelijk van zijn papier en karton af te raken door het in brand te steken in het Vogelzangpark in Oostende. De brandweer werd om 14.45 uur opgeroepen voor een brandende wasmand met papier en karton erin.

Ook de politie kwam ter plaatse. Het vuurtje was snel geblust en er bleken nog enkele papieren in de beschadigde wasmand te zitten. Volgens de politie wijzen de documenten vermoedelijk in de richting van de brandstichter.