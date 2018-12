Man wil na 18 diefstallen geen extra straf JHM

18 december 2018

13u44 0 Oostende Een man uit Oostende die terechtstaat voor 18 diefstallen hoopt dat de strafrechter hem geen extra straf meer oplegt. De man zit nu nog een celstraf uit van 2 jaar en 7 maanden na tal van andere diefstallen. Hij hoopt dat die straf voldoende is.

De procureur wil hem echter een extra effectieve celstraf opleggen. “Het gaat om een hele reeks diefstallen tussen 18 oktober vorig jaar en 22 oktober van dit jaar”, sprak de procureur. “Pas toen werd hij op heterdaad betrapt en hebben we hem meteen gedagvaard voor alle andere feiten die hij al pleegde. Eerder wilde hij immers nooit naar de politie voor verhoor. Zo pleegde hij diefstallen in dertien winkels en werd hij telkens betrapt op camerabeelden. Hij werd ook al eens geklist met een gestolen Daihatsu waarop nog eens gestolen nummerplaten waren gemonteerd. En drie dagen voor die feiten werd hij aan het station in Oostende betrapt toen hij een bromfiets wilde stelen. Hij ontkent altijd alles, maar in zijn woning werden wel degelijk bewijzen gevonden.” De man verklaarde dat hij maar 50 euro leefgeld krijgt per week en daarmee niet genoeg heeft om zijn drugs te kopen. Vonnis op 15 januari.