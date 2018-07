Man wil moeder zoals rechter, maar krijgt jaar cel 27 juli 2018

02u44 0

"Awel, zo iemand als u heb ik nodig als moeder, mevrouw de rechter! Iemand die mij een schop onder de kont geeft." Maar in plaats daarvan kreeg Oostendenaar K.L. een celstraf van een jaar en 8.000 euro boete van de Brugse strafrechter. De man moet van die boete 800 euro effectief betalen. K.L., een dertiger, is al jarenlang drugsverslaafd. Op 18 april werd hij betrapt met 62 gram speed, 9 xtc-pillen, cannabis en hasj. Hij werd al meermaals veroordeeld voor drugsbezit. "Ik ben mijn mama vorig jaar verloren en ben daardoor hervallen. Mijn mama hield me wat op het juiste pad: "Ga je nu stoppen met die smeerlapperij? Schaam je, voor je kind! Kijk in de spiegel!", zei K.L. "En dat doet u nu ook, mevrouw de rechter", paaide hij. Dat mocht evenwel niet baten. (JHM)