Man wil grasmaaier met benzine vullen: verbrand en tuinhuis vernield 20 april 2018

Een man uit de Stationsstraat in Zandvoorde bij Oostende is gisteren rond 16 uur gewond geraakt bij een zware brand. De gitzwarte rookpluim was tot kilometersver te zien.





Het slachtoffer was in zijn tuinhuis bezig met een grasmachine en wilde de tank vullen met benzine. Toen hij een kleine bidon met brandstof opende, zou er meteen een steekvlam zijn ontstaan door een vonk. Het tuinhuis stond in geen tijd volledig in lichterlaaie. Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op aan de handen. "Bij aankomst was het tuinhuis al volledig opgebrand. Een vijftiental meter haag stond nog in lichterlaaie en dat zijn we meteen beginnen blussen", zegt kapitein Nathalie Van Moorter van de brandweer van Oostende. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. (BBO)