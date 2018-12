Man vlucht met SUV na verdachte handelingen JHM

08 december 2018

De politie van Oostende werd vrijdagnacht even voor middernacht door een buurtbewoner in de Houtsnipstraat opgeroepen. Die had een man zien lopen in de straat die zich verdacht gedroeg en enkele handelingen stelde. Zo zag de bewoner hoe de verdachte man erg veel interesse vertoonde in de lichte vrachtauto die op zijn oprit stond. Plots zag de verdachte man de buurtbewoner staan en vluchtte hij weg in een zwarte SUV. De politie kon hem niet meer aantreffen.