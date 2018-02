Man veroorzaakt ongeval onder invloed 14 februari 2018

Op de Verenigde Natieslaan in Oostende, ter hoogte van de Ravelijnstraat, gebeurde maandagavond rond 19 uur een kop-staartaanrijding met drie betrokken voertuigen. Een betrokkene raakte lichtgewond.





"De veroorzaker van het ongeval is een 37-jarige man uit De Haan. Hij reed in op zijn voorligger, die op zijn beurt ook tegen zijn voorligger reed door de klap. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken", zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. (BBO)