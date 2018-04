Man takelt al voor zesde keer agent toe en riskeert jaar cel 25 april 2018

Een dertiger uit Oostende hangt in de Brugse rechtbank één jaar cel boven het hoofd, omdat hij twee jaar geleden een inspecteur van de politie toetakelde.





Kenny B. werd in het verleden liefst vijf keer eerder veroordeeld voor feiten van weerspannigheid. Op 19 februari 2016 werd de politie naar zijn appartement geroepen. Bij hun aankomst zat de vriendin van B. op het voetpad voor het gebouw. Zij belde de politie na een hoogoplopende discussie. "Toen de agenten de flat binnengingen, werd de beklaagde enorm agressief", sprak de procureur. "Een inspecteur wilde hem met een halsomstrengeling naar de grond brengen, maar moest daarbij enkele slagen incasseren." Het slachtoffer was uiteindelijk enkele dagen arbeidsongeschikt. Kenny B. kwam gisterenmorgen niet opdagen op zijn proces. Uitspraak op 22 mei. (SDVO)