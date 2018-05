Man stopt niet voor politie "uit schrik voor carjacking" 17 mei 2018

Een 33-jarige Oostendenaar had gisterenmorgen in de Brugse politierechtbank een opvallend excuus klaar, waarom hij een jaar geleden weigerde te stoppen voor de politie. "Ik was bang dat het om een carjacking ging", beweerde D.S. Een anonieme wagen zag hem op 7 maart bij het Kennedyrondpunt aan hoge snelheid de afrit richting Bredene nemen. De agenten zetten de achtervolging in en moesten 100 kilometer per uur rijden om hem in de Voorhavenlaan aan de kant te zetten. Tijdens z'n achtervolging beging D.S. verschillende verkeersinbreuken. Naast de snelheidsovertredingen gebruikte hij onder meer ook geen richtingaanwijzer. Toch toonde de politierechter zich mild voor de man en beperkte hij z'n straf tot een geldboete van 600 euro. (SDVO)