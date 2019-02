Man steelt elektrische fiets en verraadt zich wanneer hij batterijlader wil kopen BBO

09 februari 2019

10u52 0 Oostende Een 21-jarige Oostendenaar liet zich donderdag op een nogal lullige manier betrappen na een diefstal van een elektrische fiets.

Volgens de politie kwam de man namelijk aan bij een fietsenhandel in de Torhoutsesteenweg in Oostende om een geschikte batterijlader te vinden. De uitbater vond de situatie echter verdacht en belde de politie. Die pakte de dader kort nadien op en nam hem mee naar het politiekantoor voor een verklaring. De man kreeg een pv voor diefstal en de fiets is in beslag genomen om terug te geven aan de eigenaar. Of de man zich voor de rechtbank zal moeten verantwoorden, moet het parket nog over beslissen.