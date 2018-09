Man slaapt roes uit in KBC-bank 06 september 2018

In de Kerkstraat in Oostende heeft een voorbijganger dinsdagavond om 23.15 uur ontdekt dat een man zijn roes lag uit te slapen in de hal van de selfbank van KBC. De politie kwam ter plaatse en identificeerde de man als een 31-jarige uit Leffinge. Hij werd meegenomen om zijn roes uit te slapen in de cel. (JHM)