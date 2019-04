Man schedeltrauma geschopt na ruzie om hond JHM

09 april 2019

Een jong koppel uit Oostende riskeert 6 maanden cel omdat ze buitensporig geweld gebruikten na een ruzie om een hond. Wat er precies allemaal vooraf ging is niet duidelijk. Slachtoffer M.S. zou de hond van R.V., met wie hij vroeger een relatie had, hebben gestolen. Zij en haar nieuwe vriend L.K. besloten daarop de viervoeter te halen en verwittigden ook de politie. Naar eigen zeggen kon de politie op 23 augustus vorig jaar niet aanwezig zijn doordat er een ongeval was gebeurd aan de Kennedyrotonde. Dus namen R.V. en L.K. het heft in eigen handen en zochten de M.S. op. “Toen de agenten aankwamen zagen ze R.V. een reeks klappen uitdelen aan het slachtoffer die tegen een container geduwd werd. L.K. was verbaal erg agressief en had de man al een kniestoot in het gezicht verkocht met nogal wat schade: het slachtoffer liep een schedeltrauma op, een gebroken neus en snijwonden. Ik vorder een strenge straf.” Het koppel verdedigde zichzelf en sprak over de diefstal van een hond van 5.000 euro, maar had voor het overige weinig zinnigs te vertellen. Vonnis op 14 mei.