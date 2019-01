Man rookt joints tegen hersentumor: celstraf met uitstel JHM

24 januari 2019

15u54 0

“Ik rook dagelijks joints maar die zijn een noodzaak voor mij. Ik ben al eens geopereerd aan een hersentumor en heb nog een zitten. Die joints vervangen voor mij een stuk van mijn medicatie want ze verlichten erg de pijn die ik moet dragen.” Die opmerkelijke verklaring gaf een man uit Oostende aan de strafrechter. Op 17 april vorig jaar voerde de politie bij hem thuis een huiszoeking uit en vonden ze restanten van een kweektent, materiaal om cannabis te verkopen en twee nunchaku’s. Samen met een Nederlander had de man al eens 130 gram geoogst en gebruikte hij er 50 zelf van op. “Echt zeggen dat ik drugs gebruik is een groot woord”, vond S.S. “Ik ben 66% invalide en rook er twee per dag.” S.S. was niet akkoord met voorwaarden en wilde een werkstraf uitvoeren maar door zijn medische problematiek bleek dat onmogelijk. Hij kreeg 15 maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, negentienden met uitstel.