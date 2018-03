Man rijdt na dodelijk ongeval niet meer met betonmixer: "Ik werd telkens misselijk" 06 maart 2018

02u29 0 Oostende Een 45-jarige Oostendenaar heeft zijn job als chauffeur van een betonmixer stopgezet na een dodelijk ongeval op de E40 in Nieuwpoort. Dat vertelde hij gisteren aan de politierechter in Veurne. "Telkens ik nadien in mijn betonmixer stapte, werd ik misselijk", zei D.V. "Het lukte niet meer om zo verder te rijden. Ik draag het ongeval altijd met mij mee."

De man reed op 24 november om 2 uur 's nachts met een betonmixer van het cementbedrijf CBR op de E40, toen hij plots geraakt werd door een Franse VW Golf. A.D. (27) reed met een snelheid van tussen 130 en 140 in op de betonmixer. In zijn wagen zaten twee vrienden, allen uit het Franse Coudekerque. Passagier Marc K. overleed. "Ik leef met jullie beiden mee", onderbrak de politierechter gisteren de debatten. "Dit heeft niemand gewild. Jij had je je nachtje uit met je vrienden allicht anders voorgesteld", richtte hij zich tot de Fransman. "En ik weet dat jij hier ook wakker van ligt. Het gevaar schuilt in het kleinste hoekje en we blijven allemaal mensen", zei hij tegen D.V.





Nochtans is er heel wat discussie over het ongeval. D.V. en A.D. willen allebei de vrijspraak. "De truck reed amper 90 kilometer per uur en was héél slecht verlicht", sprak advocaat Frank Reynaert namens A.D. "De deskundige kwam zelf tot de conclusie dat het rechterachterlicht niet werkte. Mijn cliënt kon pas op het laatste moment de truck zien en trachten te ontwijken." Daar zijn D.V. en cementbedrijf CBR het niet mee eens. "Als een lichtje kapot gaat, verklikt een controlelampje binnen op de computer dat. Die gaf geen enkele melding. Onze deskundige stelt dat het onmogelijk zeker is dat de lichten niet werkten. Het ongeval had misschien een andere oorzaak", doelden ze op het feit dat A.D 1,68 promille in zijn bloed had.





D.V. werkt intussen wel opnieuw als vrachtwagenchauffeur, maar wil niet meer achter het stuur van een - veel zwaardere - betonmixer kruipen. Ook hoeft hij 's nachts niet meer te rijden.





De rechter in Veurne liet nu een derde deskundige aanstellen, die onderzoek zal doen op de computer en de lampjes van de truck. De zaak gaat verder op 16 april. (JHM)