Man probeert autodeuren open te trekken op kruispunt 07 augustus 2018

De politie diende zondagavond een Serviër te arresteren in de Northlaan in Oostende omdat die zich agressief gedroeg tegen passerende voertuigen op het kruispunt met de Troonstraat.





Volgens de politie liep de man rond 22.45 uur in het midden van het kruispunt en probeerde hij wagens te stoppen om de autodeuren open te trekken. Verschillende bange bestuurders belden de politie. Eens de patrouille ter plaatse was, bleek de dertiger niet voor rede vatbaar. Hij werd opgesloten in politiecel wegens verstoring van de openbare orde.





(BBO)