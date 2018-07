Man opgepakt voor overval op Jacqueline (78) 02 juli 2018

02u29 0

De politie van Oostende heeft een 31-jarige man opgepakt die verdacht wordt van de brutale overval op de 78-jarige Jacqueline Benoot. De vrouw werd een week geleden aan de inkomhal van haar appartement langs de Albert I-promenade brutaal in elkaar geslagen met een houten voorwerp, mogelijk een baseballbat. De man had geld geëist van de bejaarde vrouw, maar sloeg haar meteen neer. Na enkele rake klappen ging hij ervandoor met haar handtas. Dankzij een accurate persoonsbeschrijving kreeg de politie een 31-jarige man uit Oostende in het vizier. Hij werd intussen al uitvoerig verhoord. Zijn arrestatie kwam er nadat zowel de politie als het parket een oproep hadden gedaan naar getuigen. Of de man intussen ook bekend heeft, is niet duidelijk. Jacqueline en haar familie hopen in ieder geval dat de man zijn verdiende straf krijgt. (JHM)