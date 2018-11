Man naar rechter omdat hij vriendin in prostitutie dwong 20 november 2018

Een 30-jarige Roemeen moet zich binnen een drietal weken opnieuw voor de rechter verantwoorden, omdat hij z'n vriendin zou gedwongen hebben zich te prostitueren. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Daniel T. werd op 7 maart nog veroordeeld tot 30 maanden cel voor dezelfde feiten. Zijn vriendin werkte in het voorjaar van 2017 als prostituee in Sint-Martens-Latem en Oostende. Uit afgetapte telefoongesprekken bleek dat ze haar beklag deed over het feit dat haar vriend haar opbrengsten verbraste in het casino. Ze vertelde ook dat ze klappen kreeg van de man. Na een confrontatie met de telefoontjes, beweerden Daniel T. en het meisje echter dat er van uitbuiting geen sprake was. Toch veroordeelde de rechtbank hem. Na acht maanden in de cel, werd de Roemeen vrijgelaten, maar vrijwel meteen nam hij z'n oude praktijken opnieuw op. Hij werd aangehouden en zal binnenkort geboeid voor de rechter verschijnen.





(SDVO)