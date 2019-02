Man met zwaard opgepakt op kusttram BBO

26 februari 2019

17u17 0 Oostende De politie heeft afgelopen middag een man met een zwaard opgepakt op de tram aan het station van Oostende. De man weigerde enige uitleg te geven en werd meegenomen voor verhoor.

De politie werd eerder opgeroepen omdat de trambestuurder meldingen maakte van gauwdiefstallen. Daarbij kregen reizigers een duw in de rug en werden ze bestolen. Het was niet duidelijk of er meerdere daders waren. Tijdens de opzoekingen trof de politie de man met het zwaard aan. Ook in het commissariaat kon de 37-jarige Oostendenaar volgens de politie geen deftige uitleg geven over waarom hij het bij zich had. De politie stelde een proces-verbaal op voor illegale wapendracht. Het onderzoek naar de gauwdiefstallen gaat intussen verder, op basis van camerabeelden van in het tramstel.