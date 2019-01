Man met gezinsproblemen dreigt nu ook rijbewijs voorgoed kwijt te raken JHM

Een 41-jarige man uit Oostende dreigt zijn problemen alleen nog maar groter te maken bij de politierechter in Veurne. S.V. werd op 12 februari vorig jaar in Diksmuide betrapt nadat hij rondreed onder invloed van cannabis en amfetamines. Dat was bovendien al niet de eerste keer want hij werd er al eerder voor veroordeeld. En bovendien moest de man zich toen ook door een dokter laten onderzoeken wat hij niet deed. De man wijt de feiten aan problemen in zijn gezin. Maar die brachten hem al vaker in de problemen. Zo werd hij in het najaar zelfs opgesloten in de gevangenis na partnergeweld. Hij kwam toen vrij, schond na twee dagen zijn voorwaarden en belandde terug in de cel. Intussen is hij terug vrij… en trouwde hij met zijn vriendin. “Al goed en wel, maar dit gaat er echt over. Ik wil weten wat een dokter hierover zegt en of die man wel nog geestelijk in staat is een auto te besturen”, vond de politierechter. Zo niet riskeert hij definitief zijn rijbewijs kwijt te raken. De man moet zich daarom laten onderzoeken en komt op 13 mei terug.