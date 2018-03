Man met drugsdode op geweten smokkelt xtc in gevangenis 16 maart 2018

Een 30-jarige Oostendenaar hangt in de Brugse rechtbank opnieuw een celstraf boven het hoofd, ditmaal voor drugsbezit. Nick Z. werd op 6 oktober vorig jaar geklist met enkele pillen xtc op zak, toen hij na een dag verlof terugkeerde naar de gevangenis van Brugge. De man kreeg in 2016 nog vier jaar cel voor de drugsdood van zijn vriendin. "Maar u hebt uw lesje duidelijk nog niet geleerd en blijft maar hervallen", sprak de procureur gisterenmorgen. Volgens Z. berustte alles op een misverstand. "Ik wist niet dat er drugs in het pakketje zaten. Een medegevangene had me gevraagd om medicatie op te halen in de buurt van het station. Mocht ik geweten hebben dat het om xtc ging, had ik het niet gedaan." Uitspraak op 19 april. (SDVO)