Man met bivakmuts dringt bakkerij binnen 03 september 2018

02u31 0

Langs de Gistelsesteenweg in Oostende is zaterdagavond even na 18 uur een bakkerij overvallen. Een man drong de winkel binnen met een bivakmuts op het hoofd en verplichtte de bediende om de inhoud van de kassa af te geven. Dat deed hij op vertoon van een pistool. Uiteindelijk kon de dader ervandoor gaan met cash geld. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Het onderzoek is volop lopende. Van de dader is vooralsnog geen spoor. De bediende raakte niet gewond, maar was wel sterk onder de indruk van de feiten. Ze kreeg bijstand van de dienst slachtofferhulp. (MMB)