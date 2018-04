Man maakt amok tegen politie 28 april 2018

Een 50-jarige man uit Bredene maakte gisteren amok op het Wapenplein in Oostende.





Hij had zijn wagen in het midden van het plein geparkeerd en weigerde de bevelen van de politie te volgen. Een groot aantal aanwezigen volgde de feiten en dat leek de man plezant te vinden. Hij bleef de politie uitdagen, waarna hij gearresteerd werd en zijn wagen werd getakeld. (JHM)