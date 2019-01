Man loopt met hockeystick over straat: wapen verbeurd JHM

15 januari 2019

Een twintiger uit Oostende speelt zijn hockeystick kwijt omdat die door de strafrechter als een verboden wapen is beschouwd. S.K. liep met de stick vorig jaar over straat in het centrum van Oostende en werd opgemerkt en tegengehouden door de politie. Omdat hij geen zinnige reden kon verzinnen voor het bijhebben van de stick wordt vermoed dat hij er weinig goeds mee in de zin had. De man werd immers op 6 februari al eens veroordeeld voor bezit van verboden wapens. Hij kreeg daarvoor al een werkstraf van 40 uren en kreeg nu als bijkomende straf een geldboete van 800 euro. De hockeystick werd ook verbeurd verklaard en zal vernietigd worden.