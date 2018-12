Man krijgt opnieuw 10 maanden cel voor uitbuiting van vriendin Siebe De Voogt

14 december 2018

10u21 0 Oostende Een 30-jarige Roemeen heeft in de Brugse rechtbank 10 maanden cel gekregen voor de uitbuiting van z’n vriendin. Op 7 maart kreeg Daniel T. nog maar 30 maanden cel voor krak dezelfde feiten.

De vriendin van T. werkte in het voorjaar van 2017 als prostituee in Sint-Martens-Latem en Oostende. Uit afgetapte telefoongesprekken bleek dat ze haar beklag deed over het feit dat haar vriend haar opbrengsten verbraste in het casino. Ze vertelde ook dat ze klappen kreeg van de man. Nadien beweerden Daniel T. en het meisje echter dat er van uitbuiting geen sprake was. Toch veroordeelde de rechtbank hem. Na acht maanden in de cel werd de Roemeen op 17 april vrijgelaten, maar vrijwel meteen begon het allemaal opnieuw.

“Hij trok terug bij de vrouw in, en vrijwel meteen ontstonden nieuwe problemen”, aldus de procureur. “De politie moest op 11 augustus tussenkomen en het slachtoffer vertelde dat haar vriend haar sloeg. Ze werd opgenomen in de crisisopvang en kreeg ’s avonds telefoon van beklaagde. Zij moest werken om zijn boetes van eerdere veroordelingen af te betalen.”

Toen de speurders het meisje zagen opduiken in een advertentie op een prostitutiewebsite, vloog haar vriend opnieuw achter de tralies. Hij vroeg tevergeefs de vrijspraak. “De vrouw wil hem gewoon terugpakken omdat hun relatie op de klippen liep”, pleitte zijn advocaat. “Hij zit al maanden opnieuw in de cel, maar toch werkt ze nog steeds in de prostitutie.”