Man krijgt mogelijk 340.000 euro na arbeidsongeval 30 maart 2018

Een 56-jarige Roemeen uit Oostende krijgt mogelijk 340.000 euro nadat hij drie jaar geleden z'n twee duimen verloor bij een arbeidsongeval in het Tieltse bedrijf Vermako, een producent van serres. De man was er op 2 juni 2015 metalen beugels aan het maken, toen hij met zijn duimen terecht kwam in een ponsmachine. Een foutieve slagbeweging van de machine lag aan de oorzaak van het ongeval. "Mijn cliënt is 25 procent arbeidsongeschikt en kreeg al 224.000 euro uitbetaald door de arbeidsongevallenverzekering. Voor zijn morele schade en alle schade die niet gedekt werd, vragen we nu 116.000 euro schadevergoeding", verduidelijkt z'n advocate. "Deze man kan immers niet meer werken als arbeider. Hij moet zich herscholen om ander werk te vinden."





De zaakvoerder van het bedrijf werd mee vervolgd omdat hij de 62 jaar oude machine niet op voorhand controleerde. Hij riskeert 3.600 euro boete. (SDVO)