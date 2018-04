Man is Audi kwijt na vierde veroordeling voor dronken rijden 18 april 2018

De Brugse politierechter heeft gisterenmorgen een Audi verbeurd verklaard. De 47-jarige eigenaar, een man uit Bredene, werd op 22 juli vorig jaar om 2.15 uur 's nachts tegen gehouden bij een alcoholcontrole in Oostende.





Na een ademtest bleek Sven J. 2,05 promille in z'n bloed te hebben. Voor de veertiger was het niet meer de eerste keer dat hij voor de politierechtbank verscheen. Ook in 2012, 2013 en 2014 werd hij al eens veroordeeld voor krak dezelfde feiten. De politierechter kon dan ook niet lachen met de fratsen van J. en nam hem z'n wagen af.





Daarnaast kreeg de Bredenaar 6 maanden rijverbod en 3.200 euro boete. Als hij ooit z'n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij bovendien opnieuw slagen voor z'n theoretisch en praktisch rijexamen.





(SDVO)