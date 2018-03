Man in ziekenhuis geslagen... aan spoedafdeling 21 maart 2018

Een Albanese man uit Oostende moet zich bij de strafrechter verantwoorden omdat hij een man geslagen heeft aan de spoedafdeling van het AZ Damiaan in Oostende. K.H. verliet vorig jaar met zijn familie de spoedafdeling en kwam buiten D.V. tegen. Die zei naar eigen zeggen enkel 'goeienavond', waar K.H. hem zou aangevallen hebben. Het slachtoffer hield er een jukbeenbreuk aan over, hij moest meteen binnen op de spoedafdeling. K.H. riskeert 8 maanden cel. "Maar er is sprake van uitlokking", meent zijn advocaat. "Er werden dingen gezegd over zijn zus. Ik vraag de familieleden als getuigen." De zaak gaat verder op 18 september, dan moet K.H. zich ook verantwoorden voor een tweede vechtpartij. (JHM)