Man in gevechtstenue stapt met twee wapens café binnen

In de Rietstraat in Oostende is gisterenmiddag even paniek ontstaan in een café. Een man in gevechtskledij stapte even voor 12 uur de zaak binnen met twee wapens. De politie stuurde verschillende interventieploegen ter plaatse. Tijdens de interventie bleek dat de man dronken was. Zijn geweren bleken airsoftwapens. Hij werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket. De motieven van de man zijn nog ongekend. (SDVO)