Man gooit raam nachtclub in nadat hij zijn uurwerk vergeet BBO

02 januari 2019

18u45 0 Oostende In de Langestraat in Oostende heeft een 22-jarige man woensdagnamiddag het raam van nachtcafé Club Chaud ingeslagen. De man had er volgens zijn verklaringen bij de politie zijn uurwerk vergeten en wou niet wachten tot de zaak opnieuw open ging.

Volgens de politie zorgde de 22-jarige Gentenaar vanmorgen al voor overlast in de Langestraat na een nachtje feesten. Rond 15 uur besefte hij dat z’n horloge nog in Club Chaud lag. Hij ging langs, maar er werd hem gevraagd om zich later opnieuw aan te melden wanneer de uitbater aanwezig was. Dat was niet naar z’n zin, waarop hij het raam insloeg. De politie nam hem mee naar het commissariaat voor een verklaring. Daarna mocht hij beschikken, met een pv voor vandalisme.