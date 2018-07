Man geklist na diefstal van kluis met 6.000 euro in Panos 16 juli 2018

Een Libiër heeft donderdagnacht ingebroken in de Panos aan het station in Oostende. M.C. brak de broodjeszaak binnen en ging aan de haal met de kluis waar op dat moment zo'n 6.000 euro in stak. Op camerabeelden was de inbreker duidelijk te zien, waardoor de politie hem kort nadien kon oppakken. De Libiër had de kluis in tussentijd verstopt, maar wees aan waar hij de buit achtergelaten had. Hij beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan wees het tegendeel uit. Het parket besliste de jongeman te dagvaarden via snelrecht. Hij zal zich op 10 september voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. (SDVO)