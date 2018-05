Man gebruikt cannabis 'tegen hersentumor' 25 mei 2018

Een man uit Oostende staat terecht omdat hij op 17 april werd betrapt met cannabis. Hij had gisteren een bijzondere verklaring voor de rechter. "Ik ben al eens geopereerd aan een hersentumor en heb nog een tumor in het hoofd", sprak S.S. "Het roken van een joint verlicht die pijn. Ik weet dat het niet mag, maar mij helpt het echt." De zaak werd nu uitgesteld tot 6 september om de man te laten onderzoeken. Dan moet ook blijken of hij in aanmerking komt voor een werkstraf. (JHM)